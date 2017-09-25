В Приморье директора компании избили и обокрали на 200 тыс. рублей

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В июле 2017 года фигурант дела, являясь давним знакомым директора компании по оказанию ритуальных услуг, пришел в его офис. При этом обвиняемый знал, что у потерпевшего на руках имеется крупная сумма денег, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«Имея умысел незаконно обогатиться, мужчина решил напасть на предпринимателя, придя к нему в офис под надуманным предлогом набрать воды. Для этого он заранее вооружился молотком. Придя в кабинет, он обошел потерпевшего со спины и нанес ему четыре удара по голове», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате нападения потерпевшему были причинены открытая черепно-мозговая травма: различные переломы теменной кости, ушиб головного мозга, кровоизлияние в лобно-височную области, пневмоцефалия.

В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, 1979 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ, направлено прокурором в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.