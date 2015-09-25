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Партия "Родина" в Приморском крае подает в суд на избирательную комиссию Пожарского района

25 Сентября 2015, 18:04 | Приморье

Приморское региональное отделение партии «Родина» подала исковое заявление на территориальную избирательную комиссию Пожарского района в суд Пожарского района Приморского края. Поводом стала отмена выборов  на избирательном участке №2508 села Емельяновка Пожарского района.

Пресс-служба партии сообщает, что 16 сентября 2015 года в ТИК до определения результатов выборов от кандидата в депутаты Думы Пожарского муниципального района Николая Борика поступило заявление с просьбой проверить «были ли допущены нарушения порядка проведения досрочного голосования и голосования вне помещения при проведении выборов Депутатов Думы Пожарского муниципального района по единому избирательному округу на избирательном участке № 2508». Именно на этом участке партия «Родина» набрала наибольшее количество голосов избирателей по сравнению с другими партиями – 78%.

В результате проведенного повторного подсчета голосов, избирательная комиссия приняла незаконные решения о составлении протокола об итогах голосования на избирательном участке № 2508 по выборам депутатов Думы Пожарского муниципального района по единому избирательному округу с отметкой «Повторный подсчет голосов»; признании итогов голосования на избирательном участке № 2508 по выборам депутатов Думы Пожарского муниципального района по единому избирательному округу недействительными.

Приморское региональное отделение партии «Родина» считает решение избирательной комиссии от 16.09.2015 № 104/172 незаконным и необоснованным и подлежащим отмене.

Пресс-служба также сообщает, что заявление, послужившее основанием для проведения повторного подсчета голосов, не содержит конкретной информации о каком-либо зафиксированном нарушении и не могло служить основанием для признания итогов голосования недействительными. Указанные в заявлении доводы носят абстрактный характер и не содержат сведения о конкретных нарушениях, никаких документов, подтверждающих нарушение при проведении досрочного голосования и голосования вне помещения, представлено заявителем не было. Кроме того, характер указанных нарушений позволяет их установить, только при экспертизе документов соответствующей участковой избирательной комиссии, что свидетельствует о высокой степени осведомленности заявителя.

При процедуре повторного подсчета установлено, что голоса избирателей распределились следующим образом:

Партия «Родина» - 47 голосов

«Единая Россия» - 14 голосов

ЛДПР – 2 голоса

КПРФ и «Справедливая Россия» по 1 голосу

Один избирательный бюллетень содержал четыре отметки.

Обнаруженные в ходе повторного подсчета голосов избирателей бюллетени с отметкой напротив других партий существенным образом не повлияли на исход голосования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: избирком  родина  выборы  КПРФ  единая россия 



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