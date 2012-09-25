Приморский бизнесмен «нащелкал» орешков целый полигон

На окраине п. Кавалерово предприниматель Юрий АНДРЕЙЧУК устроил несанкционированный полигон промышленных отходов – вся территория, включая проходящую мимо дорогу, завалена шелухой кедровых орехов.

Предприимчивый гражданин давно наладил в одном из частных домов по пер. Лесному переработку кедровой шишки.

Полигон, по словам жителей, растет год от года, так как орех завозят сюда из нескольких районов. И везут большими грузовыми машинами. Полигон занимает огромную площадь – около четверти гектара. Он не только перекрыл дорогу, он расползся уже до ручья и соседнего леса. Административная комиссия п. Кавалерово составляла протокол о нарушениях, связанных с полигоном, на предпринимателя налагали штраф – полторы тысячи рублей. Он спокойно заплатил – и полигон и дальше существует, а переработка шишки процветает. Бизнес, видать, выгодный. Прокуратура и полиция, власть Кавалеровского городского поселения пока в стороне от решения проблемы. Разве что жильцы этого микрорайона жалуются…

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».