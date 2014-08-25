Житель Приморья запас на зиму два мешка марихуаны

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Лесозаводского межрайонного отдела Управления ФСКН России по Приморскому краю провели обыск в гараже одного из домов по улице Виноградной в с. Иннокентьевка. В результате было обнаружено и изъято наркотическое средство – марихуана, находящееся в двух полимерных мешках общим весом 1, 5 кг, гашишное масло в металлической миске, а также гашишное масло в смеси с табаком в бумажном свертке.

19-летний молодой человек, который превратил свой гараж в склад марихуаны, нигде не работает. Он пояснил оперативникам, что собирал и хранил наркотики без цели сбыта.

В действиях данного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.