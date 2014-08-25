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Отдыхающие в Приморье гибнут десятками
Торопящиеся в места отдыха и обратно отдыхающие часто не думают о безопасности, как своей, так и о своих близких, включая крошечных детей. Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщает, что несколько крупных аварий произошло на автодороге Раздольное - Хасан - по пути к популярному месту отдыха. Самое важное, что в автомашинах находятся семьи с детьми. К сожалению, не все водители помнят об этом, выезжая на встречную полосу для обгона, либо превышая скорость, стараясь быстрее добраться до моря. Хуже всего, когда водитель, зная о том, что у него в машине ребенок, нарушает Правила дорожного движения, либо забывает о мерах предосторожности.
Свою роль в росте ДТП за выходные сыграл прошедший в пятницу дождь, который сохранился в субботу в некоторых районах края. Несмотря на многочисленные предупреждения Госавтоинспекции, некоторые водители пренебрегли выбором безопасной скорости в соответствии с дорожными условиями.
Итог прошедших выходных неутешителен: 16 погибших, среди которых 16-летняя девушка (погибла 22 августа в Ханкайском районе при опрокидывании «Тойота Аллион») и полуторогодовалый ребенок (погиб в столкновении «Хонда АШРВ» и «Тойота Филдер» в Надеждинском районе в воскресенье).
Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом беречь свою жизнь, жизни своих близких и жизни тех людей, которые могут стать случайными жертвами чьей-то роковой ошибки. Не допускайте смертей на дороге. Помните, опоздать на час домой или на отдых это лучше, чем не приехать туда вообще.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:51, 25.08.2014#
хабаровчани ведут на дорогах как бараны. . . в андреевке на пустом месте создали пробку. . . два идиота припарковались друг против диуга через дорогу в том месте где одна машина с трудом проезжает. . . . всем пляжем искали этих ублюдков полчаса. . . . один пришел и нет чтобы убрать свою стал стучать по машине аппонента!!!!!!!!!. . . . . типаон что не видел что я его не вижу. . . . они же могут только вокруг своих трех холмов ездить. . . у них половина дорог односторонних!!!! и вообще народ сонный и медлительный. . . . . . у которых специально прописан на всех радиостанциях час восхваления ; СТОЛИЦА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА!!!!!
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Псевдоним23:46, 25.08.2014#
Я ОЧЕНЬ РАД.
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РіСЂР°Р¶РґР°РЅРёРЅ21:52, 25.08.2014#
часто беру машину напрокат. . . . в двух городах не пропускают и жадничают на один пролет машины. . это Казань и Хабаровск. . . . и еще хабаровчане сдают ДПСникам всех с 25 региона. . . . . меня ДПС ОСТАНОВИЛ и потом немного смеялся со мной . . . . отпустил. . . . спросил почему ???? в ответ : ну не любим мы вас . . .
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Александр22:56, 25.08.2014#
2 года прожил в Хабаровске. 4 во Владивостоке. Ездил 2 года с 25 регионом в Ха. . Никто меня не трогал, никогда никто там не подрезал. . . Да медлительные, но уважения в Ха. . намного больше и культуры больше. . . А то что с Ха. . сюда к нам приезжают на отдых и тем самым гадят - есть. . . Но это проблема не их, а наша культура - людей. Случай был, поехали отдыхать, а там закрытые мероприятия были, мы подъезжаем. -Ребята Вам нельзя, ну мы без задней мысли на разворот, они видят номера, -Ребят вы чего с Приморья?, - Да!, Они, Блин с Приморья! Зайезжайте, мы вам рады. . .
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лоло23:27, 25.08.2014#
Наблюдала недавно фуру с 27 региона. В первый раз огромная махина решила проехать по гоголевским мостом в сторону Толстого. Проползла, хотя мы наблюдали, затаив дыхание. . второй раз через неделю она же!!! И там же!!! Подумали а привыкли пусть пролазит. . едем вниз на Некрасовскую вслед за этой фурой. . и что мы видим? Напротив рынка под развязкой ПРОБКА!! ФУРА 27 регион подперла кабиной мост. .
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научите хабаровчан ездить. несутся куда-то, обгоняют на подъемах и поворотах. . .