Отдыхающие в Приморье гибнут десятками

Торопящиеся в места отдыха и обратно отдыхающие часто не думают о безопасности, как своей, так и о своих близких, включая крошечных детей. Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщает, что несколько крупных аварий произошло на автодороге Раздольное - Хасан - по пути к популярному месту отдыха. Самое важное, что в автомашинах находятся семьи с детьми. К сожалению, не все водители помнят об этом, выезжая на встречную полосу для обгона, либо превышая скорость, стараясь быстрее добраться до моря. Хуже всего, когда водитель, зная о том, что у него в машине ребенок, нарушает Правила дорожного движения, либо забывает о мерах предосторожности.

Свою роль в росте ДТП за выходные сыграл прошедший в пятницу дождь, который сохранился в субботу в некоторых районах края. Несмотря на многочисленные предупреждения Госавтоинспекции, некоторые водители пренебрегли выбором безопасной скорости в соответствии с дорожными условиями.

Итог прошедших выходных неутешителен: 16 погибших, среди которых 16-летняя девушка (погибла 22 августа в Ханкайском районе при опрокидывании «Тойота Аллион») и полуторогодовалый ребенок (погиб в столкновении «Хонда АШРВ» и «Тойота Филдер» в Надеждинском районе в воскресенье).

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом беречь свою жизнь, жизни своих близких и жизни тех людей, которые могут стать случайными жертвами чьей-то роковой ошибки. Не допускайте смертей на дороге. Помните, опоздать на час домой или на отдых это лучше, чем не приехать туда вообще.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.