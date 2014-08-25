www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Отдыхающие в Приморье гибнут десятками

25 Августа 2014, 12:01 | Приморье

Торопящиеся в места отдыха и обратно отдыхающие часто не думают о безопасности, как своей, так и о своих близких, включая крошечных детей. Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сообщает, что несколько крупных аварий произошло на автодороге Раздольное - Хасан - по пути к популярному месту отдыха. Самое важное, что в автомашинах находятся семьи с детьми. К сожалению, не все водители помнят об этом, выезжая на встречную полосу для обгона, либо превышая скорость, стараясь быстрее добраться до моря. Хуже всего, когда водитель, зная о том, что у него в машине ребенок, нарушает Правила дорожного движения, либо забывает о мерах предосторожности.

Свою роль в росте ДТП за выходные сыграл прошедший в пятницу дождь, который сохранился в субботу в некоторых районах края. Несмотря на многочисленные предупреждения Госавтоинспекции, некоторые водители пренебрегли выбором безопасной скорости в соответствии с дорожными условиями.

Итог прошедших выходных неутешителен: 16 погибших, среди которых 16-летняя девушка (погибла 22 августа в Ханкайском районе при опрокидывании «Тойота Аллион») и полуторогодовалый ребенок (погиб в столкновении «Хонда АШРВ» и «Тойота Филдер» в Надеждинском районе в воскресенье).

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом беречь свою жизнь, жизни своих близких и жизни тех людей, которые могут стать случайными жертвами чьей-то роковой ошибки. Не допускайте смертей на дороге. Помните, опоздать на час домой или на отдых это лучше, чем не приехать туда вообще.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ГИБДД  ДТП  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Рысь12:35, 25.08.2014#

    научите хабаровчан ездить. несутся куда-то, обгоняют на подъемах и поворотах. . .

  • Я12:41, 25.08.2014#

    К сожалению, это повторяется каждый год. . . Они не знают наших дорог. Но и местным подумать бы - и о здоровье, и о жизни!!! 16 погибших. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним23:13, 25.08.2014#

    А ты прав. Видел вчера одних обмароков с 27 регионом.

  • Псевдоним23:44, 25.08.2014#

    Правильно все это. Но они у нас гостях.

  • Псевдоним12:44, 25.08.2014#

    Ладно б ещё сами подохли а то ведь зачастую и ни в чем невиновных людей за собой на тот свет тянут!

  • Псевдоним12:46, 25.08.2014#

    16 человек это ж кошмар! Отдохнули, блин, успели на тот свет.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:51, 25.08.2014#

    хабаровчани ведут на дорогах как бараны. . . в андреевке на пустом месте создали пробку. . . два идиота припарковались друг против диуга через дорогу в том месте где одна машина с трудом проезжает. . . . всем пляжем искали этих ублюдков полчаса. . . . один пришел и нет чтобы убрать свою стал стучать по машине аппонента!!!!!!!!!. . . . . типаон что не видел что я его не вижу. . . . они же могут только вокруг своих трех холмов ездить. . . у них половина дорог односторонних!!!! и вообще народ сонный и медлительный. . . . . . у которых специально прописан на всех радиостанциях час восхваления ; СТОЛИЦА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА!!!!!

  • Володя16:29, 25.08.2014#

    Да у нас и без хабаровчан гибнут десятками в неделю, каждый день обязательно такая новость; выход один: отбирать права на несколько лет, пока не перездадут правила вождения и не научатся водить машину, и дороги будут посвободней и трупов меньше.

  • Кондратий 20:04, 25.08.2014#

    Надо давать права на управление машинами людям не младше 30 лет . А то летают малолетние гастеллы-барикеллы с пустыми мозгами !!!

  • Псевдоним20:55, 25.08.2014#

    а родину защищать и убивать со скольки лет можно?

  • Сергей21:26, 25.08.2014#

    че за бред - мне машину помял дедушка 39 года рождения

  • Псевдоним23:36, 25.08.2014#

    А хорш дед 39 мне45 я тоже 2 раза дед

  • Псевдоним23:46, 25.08.2014#

    Я ОЧЕНЬ РАД.

  • Псевдоним23:29, 25.08.2014#

    Наверне даже за 40

  • Псевдоним21:18, 25.08.2014#

    давайте не будет гнать на хабаровчан. в вашем владивостоке придурков выше крыши. а то, что случаются единичные аварии с участием хабаровчан-не показатель

  • Сергей21:25, 25.08.2014#

    придурок - он и в Африке придурок ----- не знаю как в хабаре, а у нас в приморье их полно

  • Псевдоним21:52, 25.08.2014#

    Закусывать надо не за рулём а в местах отдыха:)Пейте меньше за рулём.

  • РіСЂР°Р¶РґР°РЅРёРЅ21:52, 25.08.2014#

    часто беру машину напрокат. . . . в двух городах не пропускают и жадничают на один пролет машины. . это Казань и Хабаровск. . . . и еще хабаровчане сдают ДПСникам всех с 25 региона. . . . . меня ДПС ОСТАНОВИЛ и потом немного смеялся со мной . . . . отпустил. . . . спросил почему ???? в ответ : ну не любим мы вас . . .

  • Александр22:56, 25.08.2014#

    2 года прожил в Хабаровске. 4 во Владивостоке. Ездил 2 года с 25 регионом в Ха. . Никто меня не трогал, никогда никто там не подрезал. . . Да медлительные, но уважения в Ха. . намного больше и культуры больше. . . А то что с Ха. . сюда к нам приезжают на отдых и тем самым гадят - есть. . . Но это проблема не их, а наша культура - людей. Случай был, поехали отдыхать, а там закрытые мероприятия были, мы подъезжаем. -Ребята Вам нельзя, ну мы без задней мысли на разворот, они видят номера, -Ребят вы чего с Приморья?, - Да!, Они, Блин с Приморья! Зайезжайте, мы вам рады. . .

  • лоло23:27, 25.08.2014#

    Наблюдала недавно фуру с 27 региона. В первый раз огромная махина решила проехать по гоголевским мостом в сторону Толстого. Проползла, хотя мы наблюдали, затаив дыхание. . второй раз через неделю она же!!! И там же!!! Подумали а привыкли пусть пролазит. . едем вниз на Некрасовскую вслед за этой фурой. . и что мы видим? Напротив рынка под развязкой ПРОБКА!! ФУРА 27 регион подперла кабиной мост. .

  • пенсионер23:43, 25.08.2014#

    Мерзавцев на дорогах меньше не становится, а напротив множатся и погибших становится больше.

  • Р В РЎвЂ™01:17, 26.08.2014#

    Кретины. . . 39-го года рождения - это 75 лет! :-) Что у вас всех вместо мозга??

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru