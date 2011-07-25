ФСБ задержала террористов в Приморье

Управление ФСБ России по Приморскому краю пресекло преступную деятельность нескольких человек, причастных к деятельности международных террористических организаций.

Были задержаны два гражданина Узбекистана 1976 г.р. и 1978 г.р., находящихся в межгосударственном розыске за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, а также гражданин Киргизии 1984 г.р., принимавший активное участие в пропаганде идей радикального ислама и вовлечении граждан России и СНГ в террористическую деятельность.

По решению судебных инстанций Приморского края задержанные лица за нарушение порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ признаны виновными по ч.1 ст. 18.8 KoAП РФ с выдворением за пределы России. 24 июля преступники из Средней Азии были отправлены на родину самолетом с последующей передачей правоохранительным органам Узбекистана и Киргизстана, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Приморскому краю.