В Приморье дареный комп взыскан в доход государства

Решением суда удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с главы Дальнегорского городского округа в доход государства незаконно полученного подарка.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой прокуратурой города выявлен факт совершения главой Дальнегорского городского округа и одним из системообразующих предприятий ОАО «ГМК «Дальполиметалл» коррупционного правонарушения.

Установлено, что глава округа принял от указанного юридического лица в качестве подарка на свой день рождения компьютер стоимостью 31 тыс. 535 рублей. Данными действиями нарушен прямой запрет на дарение, установленный ст. 575 Гражданского кодекса РФ, и нарушены интересы Российской Федерации и Дальнегорского городского округа.

Поскольку дарение как сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, прокурор обратился в суд с иском к главе Дальнегорского городского округа и ОАО «ГМК «Дальполиметалл» о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с главы округа в доход государства незаконно полученного им подарка от юридического лица.

Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.