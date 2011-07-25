Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье уничтожено 23 тонны конопли
В Приморском крае активно реализуется первый этап ежегодной межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2011».
Только за последнюю неделю сразу три крупных очага произрастания южноманчжурской конопли были выявлены и ликвидированы сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела наркоконтроля в ходе рейдовых мероприятий в Октябрьском районе. В общей сложности на этих участках было уничтожено путем сжигания почти 20 тонн растений конопли, запрещенных к обороту на территории РФ.
С начала июля приморским управлением наркоконтроля аналогичные мероприятия уже проведены в Лесозаводском, Cпасском, Шкотовском, Артемовском и Дальнереченском районах. Всего с начала операции органами наркоконтроля на территории края уничтожено 9 крупных очагов дикорастущей конопли, общий вес которой составил более 23 тонн.
О фактах незаконного культивирования конопли и мака, изготовления и сбыта наркотиков жители Приморского края могут сообщить анонимно на телефон доверия приморского управления наркоконтроля. Информация принимается круглосуточно в режиме автоответчика.
Номер телефона доверия: 8 (423) 245-45-30.
Новости тематики
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
Новости раздела
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Приморский край оказался лидером антирейтинга