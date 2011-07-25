В Приморье уничтожено 23 тонны конопли

В Приморском крае активно реализуется первый этап ежегодной межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2011».

Только за последнюю неделю сразу три крупных очага произрастания южноманчжурской конопли были выявлены и ликвидированы сотрудниками Уссурийского межрайонного отдела наркоконтроля в ходе рейдовых мероприятий в Октябрьском районе. В общей сложности на этих участках было уничтожено путем сжигания почти 20 тонн растений конопли, запрещенных к обороту на территории РФ.

С начала июля приморским управлением наркоконтроля аналогичные мероприятия уже проведены в Лесозаводском, Cпасском, Шкотовском, Артемовском и Дальнереченском районах. Всего с начала операции органами наркоконтроля на территории края уничтожено 9 крупных очагов дикорастущей конопли, общий вес которой составил более 23 тонн.

О фактах незаконного культивирования конопли и мака, изготовления и сбыта наркотиков жители Приморского края могут сообщить анонимно на телефон доверия приморского управления наркоконтроля. Информация принимается круглосуточно в режиме автоответчика.

Номер телефона доверия: 8 (423) 245-45-30.