www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Сельское хозяйство
Распечатать

В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура

25 Июня 2014, 18:29 | Приморье

В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура

Россельхознадзор считает, что действия ветинспекции Приморья угрожают распространением ящура на территории края и за его пределы

Россельхознадзор считает, что действия говетинспекции Приморского края, нарушающие инструкции по борьбе с ящуром, могут привести к дальнейшему распространению этого опасного заболевания животных и человека в регионе.

Как сообщает Россельхознадзор, 11 июня этого года госветинспекция края издала приказ, разрешающий вывоз продукции животного и растительного происхождения из Спасск-Дальнего и Спасского района, объявленных неблагополучными пунктами по ящуру.

По мнению Россельхознадзора, этот документ противоречил инструкции "О мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром", согласно которой, "в случае карантинирования района или группы районов запрещается вывоз за их пределы всех видов животных, продуктов и сырья животного происхождения, а также фуража и других сельскохозяйственных продуктов до снятия карантина".

Этот приказ также противоречит распоряжению губернатора Приморского края "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на территории Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний".

В связи с тем, что с изданием приказа значительно вырастала вероятность дальнейшего распространения ящура, вирус которого может переноситься даже по воздуху, управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратилось в прокуратуру Приморского края и к губернатору. Через шесть дней приказ был отменен.

Однако через несколько дней госветинспекция издала новый приказ, согласно которому из неблагополучных по ящуру районов разрешался вывоз молока. Поводом для этого, как отмечается в документе, является стабилизация эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края.

Между тем, через несколько дней после издания второго приказа оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций края указал, что эпизоотическая обстановка на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем продолжает оставаться сложной.

Как считают в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, заявление о стабилизации эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края является преждевременным и несоответствующим действительности, о чем направлено соответствующее письмо в адрес Прокуратуры Приморского края.

Как уже сообщал "Золотой Рог", очаги ящура свиней были зарегистрированы в двух крупных свиноводческих комплексах Приморья - ООО "Спасский бекон" и ООО "Мерси Трейд", а также в двух исправительных учреждениях и девяти личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем. Из-за ящура пало и было уничтожено 19,7 тыс. голов свиней. В ООО "Спасский бекон" продолжается ликвидация последнего на территории края очага, осталось уничтожить 300 свиней.

По данным Приморскстата, в 2013 году численность свиней в крае составляла 97,7 тыс. голов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: ящур  Россельхознадзор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru