Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура
В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура
Россельхознадзор считает, что действия ветинспекции Приморья угрожают распространением ящура на территории края и за его пределы
Россельхознадзор считает, что действия говетинспекции Приморского края, нарушающие инструкции по борьбе с ящуром, могут привести к дальнейшему распространению этого опасного заболевания животных и человека в регионе.
Как сообщает Россельхознадзор, 11 июня этого года госветинспекция края издала приказ, разрешающий вывоз продукции животного и растительного происхождения из Спасск-Дальнего и Спасского района, объявленных неблагополучными пунктами по ящуру.
По мнению Россельхознадзора, этот документ противоречил инструкции "О мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром", согласно которой, "в случае карантинирования района или группы районов запрещается вывоз за их пределы всех видов животных, продуктов и сырья животного происхождения, а также фуража и других сельскохозяйственных продуктов до снятия карантина".
Этот приказ также противоречит распоряжению губернатора Приморского края "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на территории Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний".
В связи с тем, что с изданием приказа значительно вырастала вероятность дальнейшего распространения ящура, вирус которого может переноситься даже по воздуху, управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратилось в прокуратуру Приморского края и к губернатору. Через шесть дней приказ был отменен.
Однако через несколько дней госветинспекция издала новый приказ, согласно которому из неблагополучных по ящуру районов разрешался вывоз молока. Поводом для этого, как отмечается в документе, является стабилизация эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края.
Между тем, через несколько дней после издания второго приказа оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций края указал, что эпизоотическая обстановка на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем продолжает оставаться сложной.
Как считают в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, заявление о стабилизации эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края является преждевременным и несоответствующим действительности, о чем направлено соответствующее письмо в адрес Прокуратуры Приморского края.
Как уже сообщал "Золотой Рог", очаги ящура свиней были зарегистрированы в двух крупных свиноводческих комплексах Приморья - ООО "Спасский бекон" и ООО "Мерси Трейд", а также в двух исправительных учреждениях и девяти личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем. Из-за ящура пало и было уничтожено 19,7 тыс. голов свиней. В ООО "Спасский бекон" продолжается ликвидация последнего на территории края очага, осталось уничтожить 300 свиней.
По данным Приморскстата, в 2013 году численность свиней в крае составляла 97,7 тыс. голов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Новости тематики
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- В Приморье задержаны овцы-нелегалы
- В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура
- В одном из районов Приморья введен режим ЧС
- Опасный вирус в Приморье завезли из Китая?
- В Приморье свыше 500 тонн сои заражены опасным аллергеном
- В Приморье свыше 500 тонн сои оказались заражены семена сильного аллергена
- В Приморье чиновник приторговывал правом управления самоходными машинами
- В Приморском крае китайцы обрабатывают сельхозпосадки запрещенными пестицидами
- В Приморском крае мусорные свалки на сельхозземлях шестикратно превышают территорию Княжества Монако
Новости раздела
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
- Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо