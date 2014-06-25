В Приморье остается угроза дальнейшего распространения ящура

Россельхознадзор считает, что действия ветинспекции Приморья угрожают распространением ящура на территории края и за его пределы

Россельхознадзор считает, что действия говетинспекции Приморского края, нарушающие инструкции по борьбе с ящуром, могут привести к дальнейшему распространению этого опасного заболевания животных и человека в регионе.

Как сообщает Россельхознадзор, 11 июня этого года госветинспекция края издала приказ, разрешающий вывоз продукции животного и растительного происхождения из Спасск-Дальнего и Спасского района, объявленных неблагополучными пунктами по ящуру.

По мнению Россельхознадзора, этот документ противоречил инструкции "О мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром", согласно которой, "в случае карантинирования района или группы районов запрещается вывоз за их пределы всех видов животных, продуктов и сырья животного происхождения, а также фуража и других сельскохозяйственных продуктов до снятия карантина".

Этот приказ также противоречит распоряжению губернатора Приморского края "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на территории Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний".

В связи с тем, что с изданием приказа значительно вырастала вероятность дальнейшего распространения ящура, вирус которого может переноситься даже по воздуху, управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратилось в прокуратуру Приморского края и к губернатору. Через шесть дней приказ был отменен.

Однако через несколько дней госветинспекция издала новый приказ, согласно которому из неблагополучных по ящуру районов разрешался вывоз молока. Поводом для этого, как отмечается в документе, является стабилизация эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края.

Между тем, через несколько дней после издания второго приказа оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций края указал, что эпизоотическая обстановка на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем продолжает оставаться сложной.

Как считают в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, заявление о стабилизации эпизоотической ситуации по ящуру свиней на территории Приморского края является преждевременным и несоответствующим действительности, о чем направлено соответствующее письмо в адрес Прокуратуры Приморского края.

Как уже сообщал "Золотой Рог", очаги ящура свиней были зарегистрированы в двух крупных свиноводческих комплексах Приморья - ООО "Спасский бекон" и ООО "Мерси Трейд", а также в двух исправительных учреждениях и девяти личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории Спасского района и в Спасск-Дальнем. Из-за ящура пало и было уничтожено 19,7 тыс. голов свиней. В ООО "Спасский бекон" продолжается ликвидация последнего на территории края очага, осталось уничтожить 300 свиней.

По данным Приморскстата, в 2013 году численность свиней в крае составляла 97,7 тыс. голов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток