В Приморье ликвидируется склад боеприпасов, где произошел пожар

Хранилище боеприпасов в Спасском районе, где произошел пожар, планируется полностью ликвидировать в 2012 году, однако сейчас администрация Приморья рекомендует военным ускорить эту работу. Эта информация была обнародована на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации края.

Вторично за выходные дни побывавший на месте ЧП губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ попросил военных не снимать оцепление вокруг зоны, где продолжается ликвидация последствий ЧС, до тех пор, пока не будет стопроцентной уверенности в том, что безопасности людей ничего не угрожает. Он также дал распоряжение главам пострадавших сел лично обойти все подворья и уточнить размер нанесенного взрывами ущерба. По словам главы региона, средства, необходимые для ликвидации последствий ЧС, будут выделены из резерва краевого бюджета незамедлительно.

Сейчас в районе гарнизона, где находится склад боеприпасов, работает пожарный поезд - он обеспечивает работу пожарных танков, из которых осуществляется проливка территории склада. Семь бригад саперов проводят повторное обследование территории, пострадавшей от взрывов на арсенале.

Напомним, взрыв склада боеприпасов произошел 18 мая в 16.40 по местному времени. Один из военных ранен в руку, второй контужен. В ходе взрыва было уничтожено 10 вагонов с боеприпасами. Для ликвидации чрезвычайной ситуации в короткие сроки была привлечена авиационная группа МЧС России в составе самолета «Бе-200», двух вертолетов «Ми-8», приведены в готовность два самолетов «Ил-76» со специализированной робототехникой. Всего в ликвидации ЧС участвовали 748 человек и 163 единицы техники. На дальневосточном участке железной дороги Транссиба было перекрыто движение: всего задержано 12 пассажирских поездов. Задерживались и грузовые составы, что, возможно, послужило причиной дефицита автомобильного топлива, наблюдающегося сейчас в краевом центре.

По факту пожара и взрывов боеприпасов на артиллерийском складе Военный следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Золотой Рог».