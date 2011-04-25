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В приморских тюрьмах усилены противопожарной безопасности и контроль за оборотом горючего материала
Исправительные учреждения ГУФСИН по Приморскому краю не ждут забайкальских погорельцев, осужденных краснокаменской ИК-10, сгоревшей в ночь на 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе приморского Управления ФСИН.
Напомним, что в ночь на 17 апреля ИК-10 Управления ФСИН по Забайкальскому краю г. Краснокаменска была сожжена дотла заключенными. Колония, в которой отбывали срок заключения более 1000 человек, и, получившая всемирную известность благодаря своему знаменитому узнику Михаилу ХОДОРКОВСКОМУ, фактически перестала существовать.
Обстоятельства пожара выясняются, уже сделаны первые причинно-следственные выводы, но до конца не ясен вопрос, что делать с 700 заключенными, оставшихся под открытым забайкальским небом? Из почти тысячи заключенных на данный момент пристроить удалось лишь немногим более 300.
По слухам, как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации было этапирование части осужденных в Приморский край и размещение их в ИК ГУФСИН по Приморскому краю.
Однако 18 апреля на совещании в Управлении было дана команда усилить меры противопожарной безопасности и контроль за оборотом горючего материала на территории исправительных учреждений.
О том, чтобы хоть одно из 40 учреждений исправительной системы Приморского края готовилось к приему заключенных из Краснокаменска, речи не шло, сообщили «ЗР» в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.
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