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Ночью в Дальнегорске от горного удара асфальт буквально порвало на куски (фото)

25 Марта 2016, 15:59 | Приморье

Этой ночью в Дальнегорске произошел самый сильный за все время существования Николаевского рудника горный удар. Как сообщили в газету «Золотой Рог» читатели, по слухам три горизонта обвалилось.

Данную информацию также активно муссируют на городском форуме, жители горной столицы региона рассказывают друг-другу как они в ужасе проснулись этой ночью от тряски. У многих также впадали в панику домашние животные.

«Провалимся под землю. Будет не Дальнегорск, а Глубоковгорск», - пытаются шутить испуганные жители.

Свои слова местные жители подтверждают фотографиями треснувшего в нескольких местах асфальта. «Возле Бригантины асфальт порвало и волнами весь пошел. Выкладываю фото», - написал один из жителей Дальнегорска.

Перепуганные сограждане самостоятельно вышли на сайт землетрясений и не обнаружили там информации о своем происшествии, поэтому все пока склоняются к версии какого-либо ЧП на руднике.

МЧС по Приморскому краю пока не дает никакой информации по данному событию. Не подтверждает, но и не опровергает. Как стало известно «Золотому Рогу», в эти минуты в ведомстве проходит совещание, предположительно по данному вопросу, после него будет приятно решение, какую информацию дать в СМИ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с форума городского сайта Дальнегорска

 


 
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Теги: Дальнегорск  рудник  ЧП  землятресение  горный удар  происшествие 



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Комментарии

  • Не важно17:15, 25.03.2016#

    Ну на фото это ещё нормальный асфальт для Дальнегорска. :)Хотя может за последние пару лет весь город в новый асфальт закатали. Но не похоже.

  • Псевдоним10:27, 27.03.2016#

    На фото старые трещины.

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