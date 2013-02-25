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В Приморье на складе наркотиков обнаружен арсенал оружия и боеприпасов

25 Февраля 2013, 11:30 | Приморье

В Приморском крае большое количество оружия и боеприпасов  изъяли  сотрудники наркоконтроля в г.Уссурийске в ходе операции по выявлению мест хранения наркотиков каннабисной группы.

Среди изъятого две гранаты, обрез, ручка-пистолет,  сигнальный  пистолет, переделанный  под стрельбу боевыми патронами, револьвер и патроны к нему, более 20  охотничьих ножей.

Задержан местный житель. У него в доме и на приусадебном участке в районе сахарного завода обнаружено свыше килограмма наркотических средств. По предварительным данным он не только хранил, но и сам употреблял наркотики. При этом нарезное и холодное  оружие хранилось в доме вместе с наркотиками, а  одна из гранат обнаружена на приусадебном участке.  В настоящее время решается вопрос о  возбуждении  уголовных дел по данным фактам, сообщает Наталья Федулова, Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Аладивосток.

Автор: Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю
Теги: наркотики  оружие 



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Комментарии

  • Сатана12:18, 25.02.2013#

    может хватит? заколебали! скоро один долбаный спайс вокруг останеться((

  • Псевдоним12:54, 25.02.2013#

    Все это похоже на какую- то разводку: наркотики нельзя, зато можно водку

  • Псевдоним23:18, 25.05.2013#

    спасибо полиции что поймали наркоманов.

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