В Приморье на складе наркотиков обнаружен арсенал оружия и боеприпасов

В Приморском крае большое количество оружия и боеприпасов изъяли сотрудники наркоконтроля в г.Уссурийске в ходе операции по выявлению мест хранения наркотиков каннабисной группы.

Среди изъятого две гранаты, обрез, ручка-пистолет, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, револьвер и патроны к нему, более 20 охотничьих ножей.

Задержан местный житель. У него в доме и на приусадебном участке в районе сахарного завода обнаружено свыше килограмма наркотических средств. По предварительным данным он не только хранил, но и сам употреблял наркотики. При этом нарезное и холодное оружие хранилось в доме вместе с наркотиками, а одна из гранат обнаружена на приусадебном участке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по данным фактам, сообщает Наталья Федулова, Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Аладивосток.