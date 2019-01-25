Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье сгорел дотла пассажирский автобус (видео)
25 Января 2019, 14:41 | Приморье
Он был на маршруте и вез пассажиров…
Как сообщили газете «Золотой Рог» очевидцы, сегодня приблизительно в 13.00 в Хасанском районе загорелся пассажирский автобус, который обслуживает маршрут «Краскино - Уссурийск». Возгорание произошло, когда транспортное средство находилось в поселке Посьет.
Водитель оперативно принял меры по эвакуации пассажиров, поэтому никто не пострадал. Транспортное средство сгорело дотла. Причины возгорания выясняются.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- В Приморье сгорел дотла пассажирский автобус (видео)
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Стрелочник не нужен
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Во Владивостоке дети рискуют оказаться под колесами машин на школьном дворе
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Водители автобусов во Владивостоке использовали фиктивные медсправки
- Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
- Во Владивостоке на водителя автобуса завели уголовное дело
Новости раздела
- В Приморье сгорел дотла пассажирский автобус (видео)
- В Приморье присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт
- Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
- Сайт Приморского управления МЧС был заблокирован
- Во Владивостоке эвакуировали десятки социальных учреждений
- Власти Приморья прокомментировали сообщения о заминированных зданиях: Угрозы населению нет
- В одном из районов Приморья введен режим ЧС
- Особый противопожарный режим ввели в Хасанском районе Приморья
- Приговоренные к мошенничеству - 2: Публикация "Золотого Рога" сделала уголовное дело громким
- На свинокомплексе в Приморье выявлен ящур
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Во Владивосток направят Boeing-737-700
- Экспертный совет премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток возглавит мастер политических коммуникаций
- Камчатка вошла в двадцатку стратегически важных регионов России
- Китай открыл дальневосточникам доступ к документам "Харбинской Россики"
Loading...