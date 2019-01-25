В Приморье сгорел дотла пассажирский автобус (видео)

Он был на маршруте и вез пассажиров…

Как сообщили газете «Золотой Рог» очевидцы, сегодня приблизительно в 13.00 в Хасанском районе загорелся пассажирский автобус, который обслуживает маршрут «Краскино - Уссурийск». Возгорание произошло, когда транспортное средство находилось в поселке Посьет.

Водитель оперативно принял меры по эвакуации пассажиров, поэтому никто не пострадал. Транспортное средство сгорело дотла. Причины возгорания выясняются.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.