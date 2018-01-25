В Приморье ищут пропавшее судно

В районе поисков найдены два спасательных жилета

К поиску пропавшего рыболовецкого судна «Восток» в Японском море подключен самолет-«амфибия» Бе-200 МЧС России, вылетевший со спасателями на борту в район бедствия. Ситуацию осложняет штормовая погода.

Судно «Восток», на борту которого находится 21 человек, шло на промысел в Охотское море. В пятницу поступило сообщение о том, что в Японском море в 200 км южнее мыса Гамова (Приморье) сработал аварийный радиобуй, принадлежащий судну. Попытки связаться с «Востоком» не дали результатов.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. В районе поисков уже найдены два спасательных жилета.

По некоторым данным, судно «Восток» принадлежит сахалинской компании «ДВ-флот».

Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток