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В Приморье ищут пропавшее судно
В районе поисков найдены два спасательных жилета
К поиску пропавшего рыболовецкого судна «Восток» в Японском море подключен самолет-«амфибия» Бе-200 МЧС России, вылетевший со спасателями на борту в район бедствия. Ситуацию осложняет штормовая погода.
Судно «Восток», на борту которого находится 21 человек, шло на промысел в Охотское море. В пятницу поступило сообщение о том, что в Японском море в 200 км южнее мыса Гамова (Приморье) сработал аварийный радиобуй, принадлежащий судну. Попытки связаться с «Востоком» не дали результатов.
В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. В районе поисков уже найдены два спасательных жилета.
По некоторым данным, судно «Восток» принадлежит сахалинской компании «ДВ-флот».
Юрий РОГОВ, Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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