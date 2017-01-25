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В Приморье сотрудники ФСБ и СКР обыскивают кабинет замглавы УМВД
25 Января 2017, 13:52 | Приморье
При этом причина обысков неизвестна
Правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления Ильи Шамратова, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» источник в силовых ведомствах.
«В кабинете у него идут следственные мероприятия», — сказал источник, не сообщив причину проверок.
В пресс-службе краевого УМВД сообщили, что данной информацией не располагают. Официальным комментарием следственных органов РИА Новости пока также не располагает.
Согласно данным на сайте краевого УМВД, Шамратов возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю 28 сентября 2013 года.
Иван КРЫШАН.
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