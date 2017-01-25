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В Приморье на компанию завели уголовное дело, за уклонение от уплаты таможенных платежей
Предполагается, что в ходе преступных действий в бюджет государства не поступило 4,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.
Находкинской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с февраля по март 2015 года при таможенном оформлении товаров, ввозимых в адрес возглавляемой им компании, заявлял в Находкинскую таможню недостоверные сведения об их стоимости.
В результате преступных действий размер таможенных платежей, не поступивших в бюджет государства, превысил 4,5 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
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