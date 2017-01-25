В Приморье на компанию завели уголовное дело, за уклонение от уплаты таможенных платежей

Предполагается, что в ходе преступных действий в бюджет государства не поступило 4,5 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Находкинской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с февраля по март 2015 года при таможенном оформлении товаров, ввозимых в адрес возглавляемой им компании, заявлял в Находкинскую таможню недостоверные сведения об их стоимости.

В результате преступных действий размер таможенных платежей, не поступивших в бюджет государства, превысил 4,5 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.