На сельхозугодьях Приморья китайцы устроили свалки отходов

ПРИМОРЬЕ, 25 января, ZRPRESS. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю на землях сельскохозяйственного назначения выявлены две крупные свалки твёрдых бытовых отходов, устроенных гражданами Китайской Народной Республики. Возбуждено два дела об административном правонарушении.

По результатам проведённых на территории Уссурийского городского округа в районе села Корсаковка контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения, специалистами земельного контроля Россельхознадзора выявлено два случая грубого нарушения правил землепользования со стороны граждан иностранного государства.

Так, иностранные рабочие из Китайской Народной Республики Цинь Шибао и Чжоу Чженьхай образовали на пахотных землях две крупные несанкционированные свалки отходов производства и бытового потребления.

Участки сельскохозяйственных угодий площадью в 5 и 2 тысячи квадратных метров оказались сплошь заваленными строительным мусором, полиэтиленовыми бутылками, плёнкой, пакетами, мешками, а также другими отходами бытового и пищевого потребления.

По данному факту Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено два дела об административном правонарушении, вынесено два предписания об устранении допущенных нарушений требований земельного законодательства, сообщил «ЗР» Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой.

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