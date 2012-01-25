В поселке Славянка Приморского края задержан автоугонщик

ПРИМОРЬЕ, 25 января, ZRPRESS. 25-летний парень пригласил к себе в гости товарища пятью годами младше. Приятели проводили время за распитием спиртных напитков. Глубокой ночью гость сообщил, что отправится домой. Радушный хозяин квартиры проводил друга, а сам улегся спать.

Наутро он обнаружил пропажу своего автомобиля марки «Тойота Фит», накануне припаркованного под окнами дома. Парень обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Похищенную иномарку стражи порядка заметили в 200 метрах от места угона. Спустя некоторое время был задержан подозреваемый. Молодой человек признался, что находясь в гостях, похитил оттуда ключи от машины, после чего без труда завладел чужим авто. До настоящего времени приморец не попадал в поле зрения сотрудников полиции. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством. Наказанием за подобные деяния может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

«Золотой Рог».