В Приморье у цыган изъята крупная партия героина

ПРИМОРЬЕ, 25 января, ZRPRESS. В Уссурийске на Новоникольском шоссе сотрудники вневедомственной охраны изъяли крупную партию героина общим весом свыше 30 граммов. Наркотики перевозились в автомашине, в которой ехали двое представителей цыганской диаспоры. Завидев полицейских, они попытались избавиться от запрещенного груза.

Когда патрульная автомашина отдела вневедомственной охраны поравнялась с иномаркой правонарушителей, те открыли заднее боковое правое окно, и выбросили на дорогу сверток, предположительно, с наркотическим веществом героин.

Со слов инспекторов, наркотики выбросил находившийся в салоне автомашины мужчина. Именно его рука мелькнула в ветровом стекле автомашины. Сам задержанный своей вины не признает. Отрицает её и несовершеннолетняя цыганка.

Наркотики изымались в присутствии понятых. В полиэтиленовом пакете находилось три больших свертка с порошкообразным содержимым серого цвета. Вес и группу вещества позже установила экспертиза. Подозрения полицейских подтвердились: в свертке оказался героин общим весом чуть больше 30 граммов.

Подозреваемых отправили на медицинское освидетельствование, а затем в отдел МВД России по Уссурийскому городскому округу для дальнейших разбирательств.

Судя по весу вещества, уголовное дело будет возбуждено по статье "Хранение наркотических средств в особо крупном размере". Для 36-летнего жителя Хабаровска это будет первой судимостью: раньше мужчина в поле зрения сотрудников полиции не попадал.

«Золотой Рог».