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Стартует операция «Надзор»
Как сообщили в пресс-службе УВД по Приморскому краю, с 22 по 24 ноября на территории Приморского края проводится второй этап операции «Надзор-2010». Под контроль и проверку попадут лица, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности.
В этом году ОВД Приморского края уже проводили ряд мероприятий, ориентированных на снижение повторной преступности лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Это позволило почти на 10% снизить рост преступлений, совершенных указанной категорией граждан. За различные правонарушения к административной ответственности привлечены более 29 тыс. ранее судимых граждан. Судами вынесены 74 постановления об отмене условно-досрочного освобождения.
В ходе первого этапа операции «Надзор», проведенного в марте этого года, личным составом приморской милиции раскрыто 82 преступления, задержано 13 ранее судимых, причастных к преступлению лиц.
Как заверили в УВД, при проведении профилактики бытовой преступности, всем нуждающимся в лечении от алкоголизма и наркомании будет предложено добровольно пройти лечение в наркологических диспансерах.
Итоги операции будут систематизированы и направлены в справочные и учетные службы, в дальнейшем результаты используют для оптимизации работы всех подразделений милиции.
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