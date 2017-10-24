Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
Хозяйство не вело учет опасных отходов разных категорий, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Уссурийске прокуратура проверила исполнение требований законодательства в области обращений с отходами животных. В ходе нее были выявлены нарушения в деятельности местного крестьянского хозяйства, который занимается разведением крупного рогатого скота, сообщили в надзорном ведомстве.
«В нарушение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» крестьянским хозяйством не проводилась инвентаризация отходов, отсутствовал учет их движения, на момент проверки не были оформлены паспорта опасных отходов. В контролирующие органы не предоставлялась статистическая отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, паспортов опасных отходов. При этом на данном предприятии образуются отходы 1- 5 класса опасности», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме этого на предприятии выявили факты искажения экологической информации - не были учтены все виды отходов, образуемые на предприятии.
В результате проверки в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 8.5 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 133 тыс. рублей.
С целью устранения выявленных нарушений директору хозяйства внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Новости тематики
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
Новости раздела
- В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей
- В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Рыбный интерес Елены Текиевой
- В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Обман опережающего развития