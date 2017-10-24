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В Приморье оштрафовали фермерское хозяйство на 133 тыс. рублей

24 Октября 2017, 15:20 | Приморье

Хозяйство не вело учет опасных отходов разных категорий, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Уссурийске прокуратура проверила исполнение требований законодательства в области обращений с отходами животных. В ходе нее были выявлены нарушения в деятельности местного крестьянского хозяйства, который занимается разведением крупного рогатого скота, сообщили в надзорном ведомстве.

«В нарушение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» крестьянским хозяйством не проводилась инвентаризация отходов, отсутствовал учет их движения, на момент проверки не были оформлены паспорта опасных отходов. В контролирующие органы не предоставлялась статистическая отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов, паспортов опасных отходов. При этом на данном предприятии образуются отходы 1- 5 класса опасности», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме этого на предприятии выявили факты искажения экологической информации - не были учтены все виды отходов, образуемые на предприятии.

В результате проверки в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 8.5 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения указанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 133 тыс. рублей.

С целью устранения выявленных нарушений директору хозяйства внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Теги: экология  фермер  крестьянское хозяйство 



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