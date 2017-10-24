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В Приморье директора аптеки оштрафовали на 10 тысяч рублей
Причина неисправные градусники и влагомеры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
В Находке прокуратура выявила нарушения в сфере обращения лекарственных средств. Так, в деятельности аптеки «Здрава» во время проверки установили неисправность гигрометров и термометров. Они их использовали для измерения влажности и температурного режима в помещениях и холодильных установках аптеки. Некоторые лекарства хранились без соблюдения установленного изготовителем температурного режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
«По результатам проверки прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении юридического лица и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ», - рассказали в надзорном ведомстве.
Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении юридического лица, находится на рассмотрении в Арбитражном суде Приморского края. На сегодня выявленные нарушения в сфере обращения лекарственных средств устранены.
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