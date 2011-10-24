48 лет лишения свободы на троих получили члены ОПГ за каннабисную ферму в Приморье

24 октября Приморский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Сурина, 1979 года рождения; Алексея Фролова, 1985 года рождения; Олега Шеклова, 1972 года рождения. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

В процессе председательствовал заместитель председателя Приморского краевого суда Александр Троеглазов.

Суд с участием присяжных заседателей установил, что в начале 2007 года в Ханкайском районе Приморья Сурин создал преступное сообщество, в которое вошли Фролов, Шеклов и другие лица, которые находятся в розыске. Целями сообщества были сбор дикорастущей конопли, изготовление из неё наркотика и его сбыт.

Сообщество состояло из двух территориально обособленных подразделений, во главе которых стояли «бригадиры». Одним подразделением руководил Фролов. Шеклов был его помощником. Сообщество привлекало к своей деятельности других лиц, так называемых, «фишек» и «батраков». «Фишки» охраняли поля дикорастущей конопли, пока она созревала. «Батраки» собирали созревшую коноплю и перевозили её к месту переработки. Число «фишек» доходило до 10 человек, число «батраков» - до 50. В качестве «фишек» привлекались в основном местные жители. «Батраки» привлекались, в том числе, из других населенных пунктов Приморского и Хабаровского краёв.

Деятельность сообщества была организованной и материально обеспеченной. Для перевозки наркотика была приобретена большегрузная автомобильная техника, автомобиль «ЗИЛ-131». Для сбора конопли приобретались ножи-мачете, перчатки, маски, респираторы, полимерные пологи и мешки. Для связи использовались переносные радиостанции, сотовые телефоны. Наблюдение за обстановкой велось с помощью биноклей, оптических подзорных труб. «Фишки» были одеты в камуфлированную форму, передвигались по пересеченной местности на лошадях, предоставленных сообществом. В период сбора конопли было организовано проживание и питание приезжих участников.

Для прикрытия деятельности сообщества Сурин приобрёл подсобное фермерское хозяйство, на территории которого регулярно проходили сборы участников. Также там хранилось имущество, предназначенное для преступной деятельности. Деньги, полученные от сбыта наркотиков, собирались в общую кассу и расходовались на закупку средств для дальнейших действий сообщества, а также тратились участниками сообщества на личные нужды.

Деятельность сообщества была пресечена осенью 2009 года. Сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 4 тонны 138 килограмм 300 грамм собранной дикорастущей конопли, а также 6 металлических бочек, в которых находились 207,78 килограмм готового наркотика – каннабиса. Также у членов группы были изъяты несколько партий наркотиков, приготовленных к сбыту, а именно, каннабиса, гашишного масла и гашиша (анаши).

12 октября 2011 года коллегия присяжных заседателей вынесла по делу обвинительный вердикт.

Присяжные признали, что Фролов и Шеклов заслуживают снисхождения. В этом случае наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил:

Сурина Николая Николаевича по совокупности преступлений к 18 годам лишения свободы, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Фролова Алексея Александровича по совокупности преступлений к 16 годам лишения свободы, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Шеклова Олега Геннадьевича по совокупности преступлений к 14 годам лишения свободы, без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Стороны вправе обжаловать его в Верховный Суд Российской Федерации, сообщает пресс-секретарь Приморского краевого суда С.В. Игнатенко