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Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
Постсейсмические процессы на юге Дальнего Востока России после землетрясения 2011 года у берегов Японии исследовали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Китая и Японии. Результаты показали, что южная часть Приморья переместилась к эпицентру уже на 15 см. Анализ полученных данных позволит оценить влияние мощного сейсмического явления на регион, разработать новые методы прогноза землетрясений и минимизации их последствий.
Руководит международной исследовательской группой заведующий кафедрой геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы ДВФУ, кандидат технических наук Николай Шестаков. По его словам, через несколько минут после главного толчка в Японии южная часть края переместилась на 4-5 см и продолжает смещаться в юго-восточном направлении с уменьшающейся скоростью. Эти движения — результат нескольких естественных процессов: медленного векового движения литосферных плит и реакции земной коры и верхней части мантии на землетрясение.
«Приморье находится в пределах Евроазиатской литосферной плиты, восточная часть которой в районе Владивостока ежегодно смещается в сторону Японии примерно на 2,5 см. После землетрясения 2011 года на это накладываются подвижки в результате релаксации литосферы (возвращения в исходное состояние). Медленно затухая, они будут продолжаться, по нашим оценкам, около 100 лет. Эти изменения не являются чем-то аномальным, но их необходимо тщательно исследовать, чтобы понимать геодинамические и сейсмические процессы в регионе», — сообщил Николай Шестаков.
Эксперт отметил, что с начала XXI века в мире произошло три сильнейших землетрясения: Суматро-Андаманское 2004 года в Индонезии, землетрясение Мауле 2010 года в Чили и Тохоку 2011 года — крупнейшее инструментально зарегистрированное в истории Японии.
«Обращает на себя внимание и тот факт, что за 2014-2018 годы в Приморском крае зарегистрировано три небольших, но ощущавшихся населением землетрясения, произошедших на глубинах менее 15 км. Возможно, эти события связаны с наблюдаемыми нами процессами после землетрясения Тохоку», — добавил Николай Шестаков.
Ученый призвал очевидцев помочь в сборе информации о недавнем землетрясении, которое произошло в 6:36 утра 22 июля 2018 года вблизи поселка Ляличи Михайловского района. Контактный телефон: 8(914)731-27-77, e-mail: shestakov.nv@dvfu.ru.
Исследования проводятся в рамках проекта по изучению современной тектоники и реологических свойств литосферы Северо-Восточной Азии при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая. Результаты последних работ будут опубликованы в сентябрьском выпуске авторитетного научного издания Geophysical Journal International.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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