В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной добыче амурского тигра

Трое приморцев на охоте застрелили тигра, ущерб составил более 1,8 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей Дальнереченского района Приморского края, которые в августе 2015 года на охоте в лесном массиве в районе села Малиново застрелили тигра и сняли с него шкуру. Позднее один из злоумышленников продал ее.

При обыске у обвиняемых изъято ружье, из которого было убито животное, и неполный скелет амурского тигра. Согласно заключению эксперта, смерть животного наступила в результате огнестрельного ранения в грудную клетку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователем УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258.1 УК РФ незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Следователем проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. С целью обеспечения гражданского иска в части возмещения причиненного государству экологического ущерба на имущество фигурантов наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.