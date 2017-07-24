Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей
При строительстве пожарного ДЕПО, фигурант подал недостоверные акты, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
В марте 2013 года департамент градостроительства Приморского края и генеральный директор коммерческой компании заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ, по строительству пожарного депо в Красноармейском районе.
«После заключения контракта, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств и используя свое служебное положение, злоумышленник организовал изготовление актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, содержащих заведомо недостоверную информацию о фактически выполненных работах и их стоимости, а также счетов на оплату невыполненных в полном объеме работ», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
На основании данных документов и гарантийного письма от имени предприятия на расчетный счет компании злоумышленника зачислены денежные средства в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ. В результате этих действий бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 25 млн 302 тыс. рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.
Возбудили уголовное дело в отношении гендиректора по материал прокурорской проверки. В рамках расследования к нему заявлен иск о возмещении причиненного ущерба. На его имущество наложили арест.
Утвержденное обвинительное заключение в настоящее время направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Иван КРЫШАН
Новости тематики
- В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной добыче амурского тигра
- В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей
- Приморцы все чаще выписывают себе наркотики по почте
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
- В Приморье разыскивают браконьера, напавшего на инспекторов
Новости раздела
- В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в незаконной добыче амурского тигра
- В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей
- Приморцы все чаще выписывают себе наркотики по почте
- Бизнесвумен в Приморье поймали за клешню
- В Уссурийском городском округе введен режим ЧС
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей
- В Приморье мэра города перевели под домашний арест
- Сразу несколько жителей Приморья попали в общероссийский список экстремистов
- В Приморье таможенники задержали необычную посылку
- Приморский психиатр рассказал, почему у владельцем оружия иногда "сносит крышу"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- В Приморье наконец-то построят настоящий аквапарк
- В Приморье полицейский уволен за получение взятки в размере 30 тыс. рублей