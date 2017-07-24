В Приморье перед судом предстанет строитель, причинившей ущерб бюджету края на 25 млн рублей

При строительстве пожарного ДЕПО, фигурант подал недостоверные акты, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В марте 2013 года департамент градостроительства Приморского края и генеральный директор коммерческой компании заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ, по строительству пожарного депо в Красноармейском районе.

«После заключения контракта, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств и используя свое служебное положение, злоумышленник организовал изготовление актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, содержащих заведомо недостоверную информацию о фактически выполненных работах и их стоимости, а также счетов на оплату невыполненных в полном объеме работ», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

На основании данных документов и гарантийного письма от имени предприятия на расчетный счет компании злоумышленника зачислены денежные средства в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ. В результате этих действий бюджету Приморского края причинен ущерб в сумме 25 млн 302 тыс. рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.

Возбудили уголовное дело в отношении гендиректора по материал прокурорской проверки. В рамках расследования к нему заявлен иск о возмещении причиненного ущерба. На его имущество наложили арест.

Утвержденное обвинительное заключение в настоящее время направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН