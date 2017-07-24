Приморцы все чаще выписывают себе наркотики по почте

Среди наркотических средств, которые употребляют приморцы, лидером остается каннабисная группа, второй идет опийная группа. Пока в крае зарегистрировано порядка 14 тыс. человек, употребляющих наркотики, из них на учет поставлено более 6,7 тыс. с диагнозом наркомания. О ситуации в крае с «профильными» преступлениями корреспондент газеты «Золотой Рог» побеседовал с начальником управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Виктором СТАРОВОЙТЕНКО.

«Если говорить в общем об изменении криминогенной ситуации в Приморском крае, то в прошлом году наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 21,7%. На территории края раскрыто 2,6 тыс. преступлений, из которых 376 связано со сбытом, ликвидировано 42 наркопритона. Из незаконного оборота изъяли 1188,8 кг наркотических средств и психотропных веществ», - рассказал начальник управления наркоконтроля.

По его словам, за 5 месяцев этого года уже раскрыто 1053 наркопреступления, из которых 119 преступлений связаны со сбытом наркотических средств, ликвидировано 18 наркопритонов, из незаконного оборота изъято 169,1 кг наркотиков, в прошлом году за это время было изъято 294,2 кг.

Гектары полные каннабиса

На территории Приморского края самый распространенный вид наркотических средств - наркотики каннабисной группы. По данным УВМД России по Приморскому краю, их доля от всех изъятых наркотиков ежегодно составляет порядка 85%.

«Преобладание наркотических средств этой группы обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями и географическим расположением края. Данные факторы способствуют произрастанию дикорастущей маньчжурской конопли с высоким содержанием тетрагидроканнабинола, которая является основой для производства наркотиков каннабисного ряда. Еще одной причиной широкого распространения этих наркотиков являются простота и малозатратность средств при изготовлении», - добавил начальник управления наркоконтроля.

В целях подрыва сырьевой базы, на территории края ежегодно проводится операция «Мак». В прошлом году сотрудниками правоохранительных органов было уничтожено 104 незаконных посева наркотикосодержащих растений на общей площади более 1 га, из них 97 посевов - конопли. Общий вес уничтоженных растений составил более 12 тонн. Также уничтожено 66 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади более 22 га.

«Если раньше мы очень часто в практике применяли метод сжигания посевов конопли, то последние несколько лет стали чаще применять уничтожение химической обработкой, опрыскивая гербицидами. После обработки трава перестает расти и гибнет. Если в 2015 году на землях сельскохозяйственного значения очаги произрастания были выявлены на 122 гектарах, то уже в прошлом году - только на 46 гектарах», - отметил Виктор Петрович.

Вторая по популярности группа наркотических средств, которая распространена на территории Приморья, - опийная группа. По словам специалистов, наибольшую популярность имеет героин.

«Несколько лет назад широкое распространение получил наркотик дезоморфин. Его изготавливали в домашних условиях из определенных лекарственных препаратов. Воздействовало это средство на организм человека очень губительно, зависимость формировалась уже после первого употребления. Чтобы искоренить эту проблему, правоохранительными органами Приморского края во взаимодействии с департаментом здравоохранения Приморского края была проведена работа по выявлению и пресечению фактов безрецептурной продажи данных видов лекарств. По результатам нашей совместной работы на территории края уже более двух лет практически не выявляются факты изъятия этого наркотического средства», - сказал Виктор Петрович.

Китайская синтетика бьет опиаты ценой

Однако в настоящее время нарастает замещение наркотиков опийной группы синтетическими в силу их низкой стоимости. По словам начальника управления наркоконтроля, за последнее время правоохранительными органами были зафиксированы случаи изготовления синтетических наркотиков на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Приморского края, по одному из этих фактов УМВД России по Приморскому краю в ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело.

Поступает на территорию края «синтетика», как правило, из центральной части страны и Юго-Восточной Азии. Как отметил Виктор Старовойтенко, пути поступления наркотических средств из-за границы самые разнообразные, это как почтовые отправления, так и перевозка в личных вещах гражданами. За последние два года выявлен ряд каналов поставки наркотиков из Китая.

Так, сотрудниками правоохранительных органов, во время пересечения государственной границы РФ, был задержан гражданин КНР, перевозивший наркотическое средство. После задержания он совершил попытку дать взятку должностному лицу, за что также был осужден. Другое дело в ближайшее время будет направлено в суд: по данному делу девушка, действуя в составе преступной группы, попыталась вывезти наркотик (гашишное масло) из Приморья в Республику Корея.

«Правоохранительными органами на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению каналов поступления наркотических средств на территорию Приморского края и за ее пределы, а также по выявлению и пресечению каналов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Так, уже в этом году выявлено 13 фактов контрабанды, в настоящее время в рамках уголовных дел проводятся следственные действия», - добавил Виктор Петрович.

Интернет-продажи «дури» становятся все популярнее

За последние несколько лет продажа наркотиков все больше переходит в интернет. Преступники в целом предпочитают использовать бесконтактный способ распространения наркотиков.

Для борьбы со сбытом и рекламой наркотиков в сети Интернет УМВД России по Приморскому краю на постоянной основе проводит мониторинг сети. В случае выявления на сайте информации о наркотиках, запрещенной к распространению, принимается решение об ограничении доступа к данному сайту, о котором незамедлительно информируется Роскомнадзор, он же, в свою очередь, ведет «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет» и наделен полномочиями по ограничению доступа к сайтам.

В прошлом году в Роскомнадзор сотрудниками органов наркоконтроля была направлена информация о 296 интернет-ресурсах, из них ограничен доступ к 194 ресурсам.

«Работа по противодействию наркопреступности в интернете осуществляется непрерывно, всеми правоохранительными органами. Для решения поставленных задач используются как проверенные на практике методы, так и инновационные подходы к решению проблемы. В этом году была пресечена деятельность организованной преступной группы, состоящей из 5 человек, их возраст варьировался от 21 до 40 лет, которая осуществляла свою преступную деятельность посредством сети Интернет. В настоящее время в отношении лиц возбуждено уголовное дело, у задержанных было изъято более 1,2 кг синтетических наркотиков», - рассказал начальник управления наркоконтроля.

Тренд на снижение, но от этого не легче

По данным краевого департамента здравоохранения, лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, на территории края зарегистрировано порядка 14 тыс. человек. Из них в прошлом году впервые поставлено на учет как потребителей наркотиков 7 тыс. человек, что на 18% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лиц с диагнозом наркомания в 2016 году на учет поставлено 6,7 тыс., что на 8,3% больше по сравнению с предыдущим.

Как отметил Виктор Старовойтенко, данный рост можно объяснить в том числе вступлением в законную силу Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и подвергнутых административному наказанию за потребление наркотиков без назначения врача, в качестве дополнительной меры суд обязывает пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую или социальную реабилитацию. При этом за уклонение от возложенной судом обязанности наркопотребителя также можно привлечь к административной ответственности.

По состоянию на 1 июня на учете состоит 1301 человек, на которых судом при вынесении административного наказания возложена эта обязанность.

«В крае сохраняется тенденция к общему снижению количества случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами на 31,5% по сравнению с прошлым годом», - добавил Виктор Петрович. Однако, по данным мониторинга, наркоситуация последние три года в Приморском крае оценивается как тяжелая, и уже 2 года она держится на одном уровне.

Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.