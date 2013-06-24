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В Приморском крае пресекли незаконный вывоз нефрита весом 23,5 килограмма в Китай
В Приморском крае на таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни, в ходе проведения таможенного контроля физических лиц, выезжающих из России в КНР, у гражданина Российской Федерации был обнаружен нефрит. Вес камня составил 23,5 килограмма.
Россиянин предъявил таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар. Также турист имел при себе счет-фактуру на камень, приобретенный на территории РФ. Однако мужчина не учел, что вывоз минерального сырья физическими лицами с территории нашей страны запрещен.
Камень был направлен на экспертизу, в ходе которой было установлено, что это зеленый нефрит-окатыш (речной нефрит). По оценке эксперта, стоимость минерала превышает 190 тысяч рублей.
По факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации, Уссурийской таможней возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.3 КоАП России. Дело рассмотрено, на гражданина наложен административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Нефрит возвращен владельцу, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Курдюкова, специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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