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В Приморье полиция изъяла 18 литров спирт на 8 тыс. рублей
Спирт реализовывали в магазине, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудниками отдела МВД России по городу Находке проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
В ходе рейда в торговом павильоне на улице Пушкинская в поселке Южно-Морской сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции и алкоголя без лицензии.
В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ, незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена и ч. 2 ст. 14.1, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно. Материалы направлены в мировой суд.
Изъятая продукция спиртосодержащая передана на ответственное хранение.
Иван КРЫШАН.
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