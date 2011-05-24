Пришельцы атакуют Дальнегорск на красных шарах

НЛО продолжают атаковать город Дальнегорск. Как сообщил местный уфолог Валерий ДВУЖИЛЬНЫЙ, 8 мая несколько жителей города видели низко летевший красный шар. Шар направлялся с юго-запада на северо-восток. Два раза он зависал над чертой города.

По словам водителя Ивана РЫЛЬСКОГО, он подходил к дому, когда встречная женщина попросила у него зажигалку. Он дал ей зажигалку, а она в это время показала на небо: мол, что это там летит? Иван увидел низко летевший оранжево-красный шар размером с теннисный мяч. В районе Второго Советского рудника шар завис, а потом, резко сорвавшись, под углом 90 градусов повернул в Больничный распадок и исчез. Все случилось в начале 11 часов вечера. Шар видели и работник пожарной охраны Владимир ОСИПОВ с женой. Супруги вышли на балкон и даже успели снять полет шара на видео цифровой камеры.

Шар, как вычислил Валерий Двужильный, летел ниже облачности, на высоте примерно 2-3 тыс. м. Спутник не способен менять траекторию полета, зависать, исчезать внезапно. Да и летают они на высоте в сотни километров и видны как мелкие звезды. Двужильный считает, что это был именно НЛО, так как шар был явно управляем, менял траекторию, зависал. Это явление не имеет отношения в шаровой молнии, самолетам или природным объектам. Диаметр шара составлял 5-10 метров. НЛО, как убежден уфолог, часто пролетают, окруженные шарообразной вакуум-плазменной оболочкой, что позволяет им быть невидимыми для радаров и исключает сопротивление плотным слоям атмосферы. Эту плазменную оболочку и видели очевидцы.

Отметим, что вечером 18 февраля этого года два НЛО были засняты на видео сотового телефона группой жителей Дальнегорска, возвращавшихся на машине из Владивостока. Находясь на АЗС на въезде в город, они увидели два красных шара, висевших над котельной в микрорайоне Горелое. Затем оба шара полетели к горе Телевизионной и исчезли за ней.