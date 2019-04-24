Арест террористов в Приморье никак не связан с визитом Ким Чен Ына

Чекисты здесь работают по своему «графику»

В Приморье пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», члены которой планировали выехать в Сирию, сообщает пресс-центр ФСБ.

В состав группы входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, финансировавшие международные террористические структуры. Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у членов ячейки изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ, травматический пистолет Макарова, переделанный под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему, религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность МТО «Исламское Государство» (запрещена в РФ), а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

В отношении задержанных проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.