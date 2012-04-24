Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ребенок из Читы нашелся в Приморье
ПРИМОРЬЕ, 24 апреля, ZRPRESS. Жительница г. Читы выразила сердечную благодарность судебным приставам отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу и сотрудникам органов внутренних дел за помощь в воссоединении с ребенком.
В соответствии с решением Уссурийского районного суда 5-летний мальчик должен был остаться с матерью после развода родителей. Сразу же после судебного заседания женщина с ребенком покинула пределы Приморского края и уехала в Читу. Вслед за ними через некоторое время в город приехал отец ребенка с единственной целью – вернуть сына любыми способами. По словам матери, в ее отсутствие бывший супруг ворвался в квартиру, избил бабушку ребенка и увез мальчика обратно в Уссурийск, пригрозив, что расправится с теми, кто будет ему мешать. Отчаявшаяся женщина отправилась в Приморский край на поиски своего сына.
В конце марта гражданка А. обратилась в отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу с исполнительным листом, выданным Уссурийским районным судом об определении места жительства ребенка. Было возбуждено исполнительное производство. Так как женщина не знала, где находится ее сын и бывший супруг, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске ребенка, на основании которого было заведено розыскное дело и организовано проведение розыскных мероприятий на территории двух муниципальных округов Приморского края.
Во взаимодействии с должностными лицами органов внутренних дел после многочисленных опросов родственников, соседей, работодателей, посещений более 10 вероятных мест пребывания на территории шести населенных пунктов, местонахождение несовершеннолетнего ребенка было установлено в селе Васильковка Спасского муниципального района. Несмотря на активное сопротивление со стороны агрессивно настроенного отца, ребенок был передан матери.
Судебное решение в короткие сроки было исполнено, а Приморские судебные приставы получили опыт проведения розыскных мероприятий по розыску несовершеннолетнего ребенка.
В благодарственном письме, пришедшем в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, гражданка А. отметила, что даже после того, как судебное решение было исполнено, на протяжении двух дней судебный пристав по розыску В.А. Чуваев, судебный пристав-исполнитель Е.М. Глушок обеспечивали ей и ее сыну защиту и помогли выехать в Читу.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Новости раздела
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
- Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба