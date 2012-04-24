Ребенок из Читы нашелся в Приморье

ПРИМОРЬЕ, 24 апреля, ZRPRESS. Жительница г. Читы выразила сердечную благодарность судебным приставам отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу и сотрудникам органов внутренних дел за помощь в воссоединении с ребенком.

В соответствии с решением Уссурийского районного суда 5-летний мальчик должен был остаться с матерью после развода родителей. Сразу же после судебного заседания женщина с ребенком покинула пределы Приморского края и уехала в Читу. Вслед за ними через некоторое время в город приехал отец ребенка с единственной целью – вернуть сына любыми способами. По словам матери, в ее отсутствие бывший супруг ворвался в квартиру, избил бабушку ребенка и увез мальчика обратно в Уссурийск, пригрозив, что расправится с теми, кто будет ему мешать. Отчаявшаяся женщина отправилась в Приморский край на поиски своего сына.

В конце марта гражданка А. обратилась в отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу с исполнительным листом, выданным Уссурийским районным судом об определении места жительства ребенка. Было возбуждено исполнительное производство. Так как женщина не знала, где находится ее сын и бывший супруг, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске ребенка, на основании которого было заведено розыскное дело и организовано проведение розыскных мероприятий на территории двух муниципальных округов Приморского края.

Во взаимодействии с должностными лицами органов внутренних дел после многочисленных опросов родственников, соседей, работодателей, посещений более 10 вероятных мест пребывания на территории шести населенных пунктов, местонахождение несовершеннолетнего ребенка было установлено в селе Васильковка Спасского муниципального района. Несмотря на активное сопротивление со стороны агрессивно настроенного отца, ребенок был передан матери.

Судебное решение в короткие сроки было исполнено, а Приморские судебные приставы получили опыт проведения розыскных мероприятий по розыску несовершеннолетнего ребенка.

В благодарственном письме, пришедшем в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, гражданка А. отметила, что даже после того, как судебное решение было исполнено, на протяжении двух дней судебный пристав по розыску В.А. Чуваев, судебный пристав-исполнитель Е.М. Глушок обеспечивали ей и ее сыну защиту и помогли выехать в Читу.

«Золотой Рог».