Водители автобусов во Владивостоке использовали фиктивные медсправки

Возбуждено 9 уголовных дел, фигурантам грозит штраф до 80 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном междугородном и международном сообщении.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты предоставления водителями организаций, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом, фиктивных справок о прохождении медицинского освидетельствования.

Установлено, что представившие такие справки 9 водителей фактически медосвидетельствование о допуске к управлению транспортным средством не проходили.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения органом предварительного расследования возбуждено 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ, использования заведомо подложного документа.

Кроме этого, руководителям компаний, в которых эти водители осуществляли свою трудовую деятельность, внесены представления об устранении нарушений закона.

Лица, представившие подобные медицинские справки, в настоящее время от управления транспортным средством отстранены.

Иван КРЫШАН.