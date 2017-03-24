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Водители автобусов во Владивостоке использовали фиктивные медсправки
Возбуждено 9 уголовных дел, фигурантам грозит штраф до 80 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном междугородном и международном сообщении.
В ходе надзорных мероприятий выявлены факты предоставления водителями организаций, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом, фиктивных справок о прохождении медицинского освидетельствования.
Установлено, что представившие такие справки 9 водителей фактически медосвидетельствование о допуске к управлению транспортным средством не проходили.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения органом предварительного расследования возбуждено 9 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ, использования заведомо подложного документа.
Кроме этого, руководителям компаний, в которых эти водители осуществляли свою трудовую деятельность, внесены представления об устранении нарушений закона.
Лица, представившие подобные медицинские справки, в настоящее время от управления транспортным средством отстранены.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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