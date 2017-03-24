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Во Владивостоке организаторы азартных игр зарабатывали около 120 млн рублей в год
Трое подозреваемых уже задержаны, им предъявлены обвинения, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенных организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, в период времени с апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в игровых заведениях, расположенных в разных местах Владивостока. Между сообщниками были распределены роли, согласно которым участники организованной группы осуществляли организацию охраны и хозяйственного обеспечения игровых заведений, обеспечение учета и инкассацию извлекаемых в качестве дохода в особо крупном размере денежных средств, а также общее руководство сетью игровых заведений.
По подозрению в совершении преступления задержаны 3 человека, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, незаконная организация и проведение азартных игр, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки.
В рамках расследования уголовного дела и проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, злоумышленники занимались преступной деятельностью с 2012 года, при этом доход участников организованной преступной группы с пяти игорных заведений составил не менее 120 млн рублей в год. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД Росси по Приморскому краю и УФСБ России по Приморскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
Иван КРЫШАН.
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