На приморских дорогах активизировались барсеточники

За последнюю неделю февраля во Владивостоке было совершено два грабежа, в которых пострадали автовладельцы.

Схема проста: к стоящей на обочине или в «пробке» машине подходит молодой человек, стремительно открывает дверь, хватает сумку с пассажирского сидения и убегает.

Жертвами в обоих случаях стали женщины на дорогих автомобилях. Грабители справедливо полагали, что в сумочках хозяек дорогих внедорожников можно поживиться большим количеством ценностей. На проспекте "Красного знамени" грабитель похитил сумочку из «МСС Паджеро», а на улице 1-я Морская налетчики выбрали дамочку на «Ленд Крузере». Вместе с модным аксессуаром женщины лишились документов и наличных денег.

Сотрудники приморской милиции, советуют гражданам проявлять повышенную бдительность и ввести за правило всегда блокировать двери машины.