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Криминальные авторитеты уже проводят уроки в приморских школах
Ситуация в регионе стремительно скатывается к 90-м
Следственный комитет и прокуратура Приморского края проверят информацию об уроке полового воспитания для учеников сельской школы. Сообщалось, что «местные бандиты, которых все знают», прочитали «лекцию» о том, что ждет мальчиков на зоне, если они вступят в однополые отношения. Руководство школы подтвердило факт беседы, однако подчеркнуло, что беседу проводили не «авторитеты», а обычные местные жители.
Следователи и прокуроры проверят информацию о «лекции» об однополых отношениях, прочитанной, по информации СМИ, местными криминальными авторитетами для учеников 5-7 классов сельской школы в Приморском крае, пишет «Газета.Ru».
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства об образовании в связи с размещением в СМИ сообщений о нарушении прав учащихся одной из сельских школ Михайловского района», — сообщила ТАСС старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.
«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками 5-7-х классов», — говорится в сообщении регионального следственного управления.
Поводом для «лекции» послужил реальный конфликт между учениками школы. Как рассказал ИА PrimaMedia бывший директор школы, а ныне глава сельского поселения Александр Ухаботин, учащиеся среднего звена пытались «где-то зажать» пятиклассника и снять его на телефон.
Мальчик вырвался и убежал. В свою очередь, и. о. главы Михайловского района Петр Зубок рассказал радиостанции «Говорит Москва», что «кто-то кого-то обозвал. Один ребенок сказал другому, что я тебя изнасилую, например».
Как бы то ни было, возмущенные родители начали разбирательство. В школу приехали полицейские, начали проводить воспитательную работу. «Я решил поспособствовать, чтобы таких ситуаций не происходило, внес предложение поговорить с мальчиками 5-8 классов, — говорит Ухаботин. — Я как отец, она как директор согласились на это предложение. Собрали мальчиков в актовом зале. Я присутствовал и три молодых человека, местные жители, знаю их — один мой бывший ученик, у второго сын учится в школе. Присутствовал и зам по воспитательной работе».
По рассказу одного из родителей школьников, Ухаботин «пригласил в школу местных бандитов( знают их все)». Директор якобы представила приглашенных людей как «смотрящих за селом» и призвала детей на них равняться.
«Все эти люди, в составе четырех человек (самому младшему 38 лет, остальные старше) провели с мальчиками беседу. Что узнали у детей — разговаривали они и в грубой форме, и был мат, объясняли, как жить «по понятиям», что делать в жизни и не делать, что надо — прямым словом — трахать!!! — баб, а не мужиков, и что с вами с делают тогда на зоне. И еще много всего, отчего волосы у нас, родителей, встают дыбом. В конце всего этого детям запретили рассказывать даже учителям, на чем они присутствовали и о чем с ними разговаривали», — говорится в опубликованном посте жителя села.
Однако и Ухаботин, и Зубок это опровергают. «Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание», говорит Зубок. «Я согласен, один раз прозвучали нецензурные слова, и этого человека все сразу одернули. Начали с того, что Бог создал мужчину и женщину. Многие страны пропагандируют и гей-парады, и нетрадиционные отношения, но у нас Россия и свои традиции. Не было того, о чем теперь пишут. Не пугали мы мальчишек. Многие родители, услышав, что произошло, поняли суть той беседы. Сейчас детям допускается многое, влияет интернет, где много показывают нехорошего. На собрании было много людей, только человек 10 остались недовольны», — сказал Ухаботин.
Оба опровергли и причастность выступавших к преступным структурам. По словам Ухаботина, «криминальными авторитетами» лекторов назвали голословно. «Вы про какие криминальные авторитеты говорите? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами? Авторитет, как сегодня участковый сказал, здесь один — это я, участковый. И «смотрящий» — это я, участковый. Ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался. Вы знаете, кто может быть смотрящим? Человек с тюремным прошлым», — заявил Зубок.
Со всех участников «лекции» будут взяты объяснительные, служебная проверка будет продолжена, добавил и.о. главы Михайловского района.
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