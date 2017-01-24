В Приморье загорелся комбинат "Бор"

Происшествие случилось сегодня, 24 января, на территории горно-обогатительного комбината «Бор» в городе Дальнегорске. В результате пожара никто не пострадал, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, сообщение о том, что на территории АО ДГОК «Бор» горят отработанные пустые мешки из-под серы, складированные недалеко от серного цеха, поступило на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска в 11.15. На место происшествия оперативно прибыли девять пожарных и две единицы техники. Уже в 11.46 пламя было полностью ликвидировано.

«Очаг возгорания находился примерно в 200 метрах от действующих цехов. За счет рассеянной серной пыли огонь распространялся быстро, но эвакуации работников предприятия удалось избежать», – отметили специалисты ведомства.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.