В Приморье в суд направлено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере сотрудникам таможни

Жители г. Находки через посредника дали взятку в размере 300 тыс. рублей сотруднику таможни, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

Приморским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Находки Приморского края. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

По версии следствия, с ноября 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые через посредника передали в интересах участников внешнеэкономической деятельности 300 тыс. рублей заместителю начальника отдела Находкинской таможни за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу.

Кроме того, один из них дал взятки в размере 6,5 и 14,5 тыс. рублей двум инспекторам данной таможни, один из которых действовал под контролем правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения, по существу.

Заместитель начальника отдела и его посредник осуждены по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ соответственно, в отношении получившего взятку инспектора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Иван КРЫШАН.