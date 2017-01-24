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Во Владивостоке прокуратура оштрафовала руководителя строительной компании
Он взял себе помощницу, но трудовой договор с ней не оформил, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку по жалобе местной жительницы о нарушении ее трудовых прав. Во время проверки было установлено, что с марта 2016 года заявительница работала в должности помощника генерального директора местной строительной компании. При фактическом допуске ее к работе, документально трудовые отношения с женщиной не оформлялись. При этом, заработная плата ей выплачивалась наличными из кассы предприятия, официально не фиксируясь в отчетных документах.
По факту выявленных нарушений трудовых прав работника в отношении руководителя строительной компании прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, незаключение с лицом, фактически допущенным к работе, трудового договора.
По результатам его рассмотрения указанное должностное лицо подвергнуто штрафу в размере 15 тыс. рублей.
Добавим, что заявительница самостоятельно обратилась в суд с исковыми требованиями об установлении факта осуществления трудовой деятельности и взыскании с работодателя заработной платы.
Иван КРЫШАН.
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