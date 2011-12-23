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В Приморском крае разъяренные должники нападают на судебных приставов

23 Декабря 2011, 13:18 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ZRPRESS. Выезд судебных приставов Находкинского городского округа по домашнему адресу должника едва не закончился трагедией.

При исполнении должностных обязанностей, а именно в ходе проверки имущественного положения неплательщика коммунальных услуг, судебные приставы и представители взыскателя столкнулись с яростным сопротивлением должника.

Задолженность гражданки А. по оплате услуг ОАО «Водоканал» составила более 21 тысячи рублей. В добровольном порядке исполнять судебное решение о взыскании долга должница не пожелала. Когда у дверей квартиры появились судебные приставы и представитель взыскателя, женщина, ведя беседу из-за закрытой двери, пригрозила судебным исполнителям разговором с супругом, который, по ее словам, должен вскоре подъехать.

Судебные приставы продолжили рейд и направились в следующий подъезд, в котором проживали другие неплательщики. Через некоторое время, вернувшись вновь в подъезд должницы А., судебные приставы и представитель взыскателя услышали крики и громкие удары. Как оказалось, супруг гражданки А. дожидался «непрошенных» гостей на лестничной площадке, при этом размахивал палкой, нанося удары по перилам и стенам.

Этой же палкой мужчина попытался ударить судебного пристава-исполнителя. Однако на защиту девушки встал судебный пристав по ОУПДС. Тогда внимание разъяренного гражданина Г. переключилось на представителя взыскателя. Он схватил ее за куртку, продолжая угрожать расправой. Затем, увидев, что судебный пристав по ОУПДС пытается вызывать по телефону сотрудников полиции, выхватил из его рук телефон и стремительно скрылся.

По данному факту отделом внутренних дел г. Находки возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что за подобные противозаконные действия гражданину может грозить весьма серьезное наказание вплоть до лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, сообщает служба УФССП России по Приморскому краю.

Автор: Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю
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