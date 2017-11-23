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В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей

23 Ноября 2017, 16:40 | Приморье

За это суд направил его на год в колонию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Находкинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимателя из Пскова, уклонившегося от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

«Предприниматель ввозил из Китая и Вьетнама сушеные овощи, специи, пряности и оформлял их в Находкинской таможне. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что за границей бизнесмен приобретал товар по ценам значительно выше, чем указывал в таможенных декларациях», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Используя данную схему, предприниматель сознательно занижал стоимость товара, тем самым уклонялся от уплаты таможенных платежей в бюджет государства. Как оказалось, после предприниматель задолжал государству около 100 млн рублей. Находкинская таможня в отношении данного гражданина возбудила сразу три уголовных дела по ч.2 ст.194 УК РФ.

После рассмотрения дела суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком 10 месяцев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: суд  налог  сбор  таможня 



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