К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР

Северокорейцев для выяснения обстоятельств увезли сотрудники ФСБ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Шхуну с гражданами КНДР на борту вынесло на берег бухты Сысоева возле поселка Дунай в Приморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приморские СМИ.

«Корейцы дрейфовали в море более недели. После их шхуну вынесло на берег на режимную территорию в бухте Сысоева. Иностранцы решили осмотреться, поэтому ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту», - говорится в сообщении информационного агенства.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники ФСБ и увезли корейцев для выяснения обстоятельств. Количество задержанных граждан КНДР не уточняется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток