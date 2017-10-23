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К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
23 Октября 2017, 17:15 | Приморье
Северокорейцев для выяснения обстоятельств увезли сотрудники ФСБ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Шхуну с гражданами КНДР на борту вынесло на берег бухты Сысоева возле поселка Дунай в Приморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приморские СМИ.
«Корейцы дрейфовали в море более недели. После их шхуну вынесло на берег на режимную территорию в бухте Сысоева. Иностранцы решили осмотреться, поэтому ничего не подозревая, начали бродить по охраняемому объекту», - говорится в сообщении информационного агенства.
Отмечается, что на место прибыли сотрудники ФСБ и увезли корейцев для выяснения обстоятельств. Количество задержанных граждан КНДР не уточняется.
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