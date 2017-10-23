Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
Сделали это для охраны здоровья обвиняемых, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В следственных изоляторах ГУФСИН России по Приморскому краю функционируют камеры для некурящих следственно-арестованных граждан. Они созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Приморья, всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан – такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру.
«Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан – если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах. Администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку – в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Подобные меры направлены на исключение случаев пассивного курения среди обвиняемых и подозреваемых, охраны их здоровья, пропаганду здорового образа жизни и сознательного отказа от пагубных привычек.
Новости тематики
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
- В Приморье предпринимателя обвиняют в краже 18,5 млн рублей
- В Приморье полицейские 5 км несли потерявшегося рыбака
Новости раздела
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
- В Приморье предпринимателя обвиняют в краже 18,5 млн рублей
- В Приморье полицейские 5 км несли потерявшегося рыбака
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Рыбный интерес Елены Текиевой
- В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Обман опережающего развития