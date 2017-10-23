В приморских СИЗО камеры поделили на два типа

Сделали это для охраны здоровья обвиняемых, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В следственных изоляторах ГУФСИН России по Приморскому краю функционируют камеры для некурящих следственно-арестованных граждан. Они созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Приморья, всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан – такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру.

«Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан – если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах. Администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку – в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подобные меры направлены на исключение случаев пассивного курения среди обвиняемых и подозреваемых, охраны их здоровья, пропаганду здорового образа жизни и сознательного отказа от пагубных привычек.