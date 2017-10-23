www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.51 р. 100 JPY: 50.7 р.
EUR: 67.89 р. 10 CNY: 86.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В приморских СИЗО камеры поделили на два типа

23 Октября 2017, 16:30 | Приморье

Сделали это для охраны здоровья обвиняемых, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В следственных изоляторах ГУФСИН России по Приморскому краю функционируют камеры для некурящих следственно-арестованных граждан. Они созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Приморья, всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан – такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру.

«Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан – если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах. Администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку – в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подобные меры направлены на исключение случаев пассивного курения среди обвиняемых и подозреваемых, охраны их здоровья, пропаганду здорового образа жизни и сознательного отказа от пагубных привычек.

Автор:
Теги: здоровье  СИЗО  табак 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru