В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор

Права работника были восстановлены после вмешательства прокуратуры, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура г. Находки выявила нарушения в организации. Основным видом деятельности предприятия является дополнительное профессиональное образование, включающее в себя курсы по подготовке охранников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В нарушение требований статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации директором общества с одним из работников заключен гражданско-правовой договор, фактически регулирующий трудовые отношения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно данному договору работник обязан был лично оказывать образовательные и педагогические услуги, соблюдать правила и инструкции по охране труда, устав и правила внутреннего трудового распорядка, подчиняться директору и нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

По результатам проверки в отношении директора спортивно-технического общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

С работником заключен трудовой договор.

Газета "Золотой Рог", Владивосток