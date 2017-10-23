Приморские пожарные спасли женщину на пожаре

Она находилась в задымленном подъезде, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В субботу 21 октября в 17.08 на пульт пожарной охраны города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома, расположенного на Проспекте 50 лет Октября.

«Незамедлительно в 17.16 по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты и приступили к работам по ликвидации пожара. В одном из подъездов дома наблюдалось сильное задымление в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымленного подъезда брандмейстеры спасли женщину, незамедлительно выведя ее на улицу. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ходе проведенной разведки было установлено, что на втором этаже жилого здания горела металлическая дверь двухкомнатной квартиры. Внутри самой квартиры – горели мебель деревянный пол и обои на стене.

Через 4 минуты в 17.20 пожар был локализован, в 17. 33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м.