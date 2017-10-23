www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.51 р. 100 JPY: 50.7 р.
EUR: 67.89 р. 10 CNY: 86.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Приморские пожарные спасли женщину на пожаре

23 Октября 2017, 12:45 | Приморье

Она находилась в задымленном подъезде, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В субботу 21 октября в 17.08 на пульт пожарной охраны города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома, расположенного на Проспекте 50 лет Октября.

«Незамедлительно в 17.16 по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты и приступили к работам по ликвидации пожара. В одном из подъездов дома наблюдалось сильное задымление в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымленного подъезда брандмейстеры спасли женщину, незамедлительно выведя ее на улицу. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ходе проведенной разведки было установлено, что на втором этаже жилого здания горела металлическая дверь двухкомнатной квартиры. Внутри самой квартиры – горели мебель деревянный пол и обои на стене.

Через 4 минуты в 17.20 пожар был локализован, в 17. 33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м.

Автор:
Теги: спасатель  огонь  пожар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru