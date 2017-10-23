Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
Она находилась в задымленном подъезде, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В субботу 21 октября в 17.08 на пульт пожарной охраны города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома, расположенного на Проспекте 50 лет Октября.
«Незамедлительно в 17.16 по указанному адресу прибыли первые пожарные расчеты и приступили к работам по ликвидации пожара. В одном из подъездов дома наблюдалось сильное задымление в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымленного подъезда брандмейстеры спасли женщину, незамедлительно выведя ее на улицу. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В ходе проведенной разведки было установлено, что на втором этаже жилого здания горела металлическая дверь двухкомнатной квартиры. Внутри самой квартиры – горели мебель деревянный пол и обои на стене.
Через 4 минуты в 17.20 пожар был локализован, в 17. 33 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м.
Новости тематики
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
- В Приморье предпринимателя обвиняют в краже 18,5 млн рублей
- В Приморье полицейские 5 км несли потерявшегося рыбака
Новости раздела
- К берегам Приморья прибило шхуну из КНДР
- В приморских СИЗО камеры поделили на два типа
- В Приморье предприниматель нанял на работу мужчину, заключив с ним гражданский договор
- Приморские пожарные спасли женщину на пожаре
- В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
- Приморские следователи раскрыли убийство 10-летней давности
- В Приморье фермер по документам построил ферму за крупную сумму
- В Приморье действует 17 природных пожаров
- В Приморье предпринимателя обвиняют в краже 18,5 млн рублей
- В Приморье полицейские 5 км несли потерявшегося рыбака
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Рыбный интерес Елены Текиевой
- В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- С нового года автомобили и их содержание станут дороже
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Обман опережающего развития