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В Приморье территория лесных пожаров уменьшилась до 1,5 тысячи га
Однако в регионе установилась сухая и ветреная погода, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Два лесных пожара площадью почти 200 га потушили за прошедшие сутки в Кавалеровском и Ольгинском районах Приморья. Еще семь природных пожаров в настоящее время тушат в пяти муниципальных районах края, сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства
«Шесть пожаров локализовано на площади около 1,5 тысяч гектаров, еще один пожар на площади 50 гектаров будет локализован в ближайшие часы. В ликвидации возгораний принимают участие более 120 человек, задействовано почти 20 единиц техники, в том числе, тяжелая», – уточнили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что практически все пожары действуют в труднодоступной для проезда техники местности, к их тушению привлечено около 50 парашютистов-десантников лесоохраны. Кроме этого на территории региона установилась сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня.
«В течение суток в Приморье пожарные подразделения 25 раз выезжали на тушение палов сухой травы, в одном случае пал перешел в пожар», – пояснили в департаменте.
Добавим, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трех миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.
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