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В Приморском крае после стихии восстанавливают электроснабжение
ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Специалисты филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети» оперативно устраняют технологические нарушения на электрических сетях, вызванные циклоном.
Во всех структурных подразделениях филиала со вчерашнего дня действует режим повышенной готовности: обеспечена готовность к работе оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных необходимой техникой, инструментами и защитными средствами.
По состоянию на утро 23 октября с начала прохождения циклона в сетях приморского филиала «ДРСК» зафиксированы десятки отключений, в основном - в распредсетях напряжением 0,4-6/10 кВ. Наибольшее количество отключений в течение короткого периода времени произошло в южных, центральных и северных районах Приморья. Причиной тому стали сильный ветер с порывами 28 - 30 м/с и осадки (дождь со снегом, местами - сильный снег). В некоторых районах края под тяжестью налипшего снега деревья падали на провода воздушных линий электропередачи. В Хасанском районе наблюдалась гроза.
Во Владивостоке приморский филиал ОАО «ДРСК» занимается обслуживанием сетей напряжения 35-110 кВ. Серьезных сбоев этого оборудования зафиксировано не было. Отключения на ВЛ -110 кВ Патрокл-Голдобин с отпайкой на подстанцию Улисс и ВТЭЦ-1-Орлиная никак не отразились на электроснабжении потребителей - успешно сработала автоматика.
Следует отметить, что распределительным сетям 0,4-6/10 кВ по краю стихия массовых повреждений оборудования и отключений также не нанесла. Благодаря оперативной работе специалистов приморского филиала «ДРСК» к настоящему времени основную часть повреждений на линиях удалось устранить. В настоящее время без электроснабжения частично остаются села Анучино, Губерово, Раковка, Кролевцы, часть поселка Новый, а также населенные пункты Хасанского района.
На протяжении всего времени с начала прохождения непогоды устранением последствий стихии и восстановлением электроснабжения занимаются 38 бригад специалистов (129 человек), используется 39 единиц спецтехники, в том числе высокой проходимости. Энергоснабжение в пострадавших от стихии районах будет восстановлено в ближайшее время.
- Специалистами компании предпринимаются все необходимые меры по обеспечению надежной работы оборудования и возобновления подачи электроэнергии потребителям, - отметил исполняющий обязанности главного инженера приморского филиала «ДРСК» Вячеслав ГНИЛОМЕДОВ.
Напоминаем, в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 (звонок бесплатный) вы можете задать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики, сообщает Евгения Левада, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ОАО "ДРСК"-"Приморские электрические сети".
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