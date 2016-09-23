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В Приморье электроэнергию воруют на десятки миллионов рублей
Около 900 жителей Приморья, пытаясь потребить электроэнергию в обход прибора учета, были уличены в хищении энергоресурса, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Данные факты были выявлены в ходе плановых проверок многоквартирных и частных жилых домов, а также предприятий края.
При этом недобросовестные потребители - физические лица в соответствии с действующим законодательством обязаны оплатить штрафы, который может составлять от 50 до свыше 100 тысяч рублей. Так, на жительницу п. Ливадия Находкинского городского округа, уличенную в хищении электроэнергии, наложен штраф в размере 135,8 тысяч рублей.
По каждому случаю самовольного подключения к электросетям были составлены акты на общую сумму 24,2 млн. рублей. На сегодняшний день недобросовестные потребители выплатили свыше 22,8 млн. рублей с учетом актов, составленных до 2016г. В отношении нарушителей, которые добровольно не оплатили стоимость похищенного энергоресурса, ведётся принудительное взыскание.
Так, в отношении потребителей-физических лиц составлено 776 актов на сумму 11,9 млн. рублей. Предприятия края незаконно потребили около 2,8 млн. киловатт-часов электроэнергии. Энергетики выявили 88 фактов хищения юридическими лицами на сумму 12,3 млн. рублей. Необходимо помнить, что в случае выявления хищения электроэнергии, нарушителям придется заплатить сумму в несколько раз большую, чем при пользовании прибором учета. Для потребителей-физических лиц при ее расчете принимается во внимание мощность всех энергопринимающих устройств, умноженная на действующий тариф при условии беспрерывной 24 часовой работы оборудования в доме.
Напомним, хищение электроэнергии непосредственным образом влияет на величину доли ОДН в многоквартирных жилых домах и ухудшение качества поставляемого энергоресурса в частном секторе, а также может явиться причиной короткого замыкания в сети и пожара. Поэтому энергетики призывают граждан быть бдительными и сообщать о фактах неучтённого потребления электроэнергии в свою управляющую или сетевую компанию.
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