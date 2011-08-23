Более 60 сотрудников МЧС патрулируют приморские пляжи

Из-за нападения акул 18 августа МЧС объявило все воды у Приморья опасными для купания. Однако туристов, отдыхающих в крае, не испугали нападения хищников.

Пляжи по-прежнему полны людей, которые все же опасаются заходить далеко в воду, предпочитая плескаться на мелководье. Об этом рассказали отдыхающие на одном из пляжей залива Посьет Хасанского района. Туристы пытаются организовать свое наблюдение за морем: посадить с биноклем на одной из скал наблюдателя, который бы оповещал купающихся о приближении хищников.